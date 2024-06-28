Наумова Агрипина Лаврентьевна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Наумова Агрипина Лаврентьевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1398-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.07.1905
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 26.07.1905
- Священнослужители
- священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Маньшина Мария Нестеровна
Отец - Маньшин Нестир Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Маньшина Наталия Лаврентьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумов Иван Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумова Агрипина Лаврентьевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: выслано свидетельство о рождении ? №782556 в гор. ЗАГС гор. Чимксы Южн. Казахст. обл 31.5.1957 г.
- Примечание / Дополнительно
- выслано свидетельство о рождении ? №782556 в гор. ЗАГС гор. Чимксы Южн. Казахст. обл 31.5.1957 г.
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