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Фотеева София Николаевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Фотеева София Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1369-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.05.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.05.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Дягилева Мария Григорьевна
Отец - Дягилев Григорий Алексеевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дягилева Неонила Никитична (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Палатов Тимофей Афанасьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Фотеева София Николаевна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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