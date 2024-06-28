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Решетников Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Решетников Петр Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1363-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.05.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
д. Малиновка, Старо-Троицкая вол., Малмыжский у., Вятская губ.
Дата крещения
17.05.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Решетников Петр Иванович
Отец - Решетников Иван Алексеевич, крестьянин (д. Малиновка, Старо-Троицкая вол., Малмыжский у., Вятская губ.)
Мать - Решетникова Мария Порфирьевна (д. Малиновка, Старо-Троицкая вол., Малмыжский у., Вятская губ.)
Воспр. - Дягилев Кузьма Миронович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сироткина Зинаида Семеновна, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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