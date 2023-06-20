Горбунов Максим Степанович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунов Максим Степанович
- Номер записи
- 1354-р
- Дата события
- 10.05.1905
- Полная запись МК
- #ЗНАЧ!
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