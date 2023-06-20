Горбунов Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Василий Максимович

Горбунов Василий Максимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунов Василий Максимович
Пол
М
Номер записи
1354-р
Дата события
10.05.1905
Полная запись МК
#ЗНАЧ!

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close