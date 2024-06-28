Смирнов Никонов Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Никонов Ефремович

Смирнов Никонов Ефремович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Смирнов Никонов Ефремович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1349-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.03.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.08.1905
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Степанищева Матрона Тимофеевна
Отец - Степанищев Тимофей Афанасьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Степанищева Наталия Евстафьевна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Смирнов Никонов Ефремович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чернышева Агапия Афанасьевна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close