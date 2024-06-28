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Горлов Кузьма Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Кузьма Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
1341-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
02.03.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Овчинников Василий Иванович
Отец - Овчинников Иоанн Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Анастасия Григорьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлов Кузьма Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Зотова Ефимия Емельяновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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