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Геринкова Евдокия Антоновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Геринкова Евдокия Антоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1340-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
26.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
0Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Геринков Семен, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Дяголев Павел Яковлевич
Отец - Дяголев Иаков Иванович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дяголева Надежда Терентьевна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Геринкова Евдокия Антоновна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Манин Емельян Родионович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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