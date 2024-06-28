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Пятерева Варвара Алексеевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Пятерева Варвара Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1339-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
25.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
0Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пятерев Родион, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Китова Евдокия Георгиевна
Отец - Китов Георгий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Китова Елизавета Михайловна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бурцев Никита Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Пятерева Варвара Алексеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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