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Дяголев Филипп Константинович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дяголев Филипп Константинович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1336-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
20.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Дяголев Иоанн Ильич
Отец - Дяголев Илья Викторович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дяголева Домна Кирилловна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Дяголев Филипп Константинович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Смирнова Ксения Викторовна, крестьянская жена (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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