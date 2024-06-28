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Вергизов Сергий Федосеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Сергий Федосеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
1335-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
0Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванов Тимофей, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Вергизов Георгий Сергеевич
Отец - Вергизов Сергий Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Евдокия Федоровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Василий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Марфа Наумовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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