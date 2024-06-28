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Степанищев Иоанн Сергеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Степанищев Иоанн Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1334-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
19.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Степанищев Иоанн Сергеевич
Отец - Степанищев Сергий Никитич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Степанищева Анисия Прокопьевна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Степанищев Сергей Никитич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Степанищева Татьяна Никитична, крестьянская девица (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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