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Кирдищев Алексей Ефимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кирдищев Алексей Ефимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1331-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
10.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Кирдищев Алексей Ефимович
Отец - Кирдищев Ефим Иларионович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кирдищева Надежда Михайловна (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Благоразумова Ольга Кирилловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузнецов Кузьма Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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