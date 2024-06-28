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Васякин Алексей Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васякин Алексей Афанасьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1327-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
0Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Горбунов Николай, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Васякин Алексей Афанасьевич
Отец - Васякин Афанасий Кононович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васякина Дария Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Григорий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Феодосия Кононовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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