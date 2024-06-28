Резаева Пераскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезаева Пераскева Петровна

Резаева Пераскева Петровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Резаева Пераскева Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1326-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.02.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.02.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
0Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Иванов Фокей Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Резаев Алексей Фадеевич
Отец - Резаев Фадей Прокопьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Резаева Пераскева Петровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Анна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Крикунов Иоанн Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close