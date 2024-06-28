Лоторева Наталия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоторева Наталия Тарасовна

Лоторева Наталия Тарасовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Лоторева Наталия Тарасовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1324-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
30.01.1905
Священнослужители
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Лоторева Наталия Варлаамовна
Отец - Лоторев Варлаам Федорович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Лоторева Наталия Тарасовна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: таинство крещения совершила бабка крестьянка с. Даниловка, Быханова Пелагия Яковлевна
Примечание / Дополнительно
таинство крещения совершила бабка крестьянка с. Даниловка, Быханова Пелагия Яковлевна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close