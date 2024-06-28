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Филипов Георгий Константинович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Филипов Георгий Константинович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1323-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.01.1905
Священнослужители
священник Беневоленский Михаил , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6* муж
0Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Иванов Емельян, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Урожд. - Филипов Георгий Константинович
Отец - Филипов Константин Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Филипова Татьяна Кузьминична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Димитриев Феодор Кузьмич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Ксения, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Комментарий наборщика
*В книге двое рожд. муж пола записаны за №п/п 6

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