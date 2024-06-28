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Чиндяев Григорий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чиндяев Григорий Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1317-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.01.1905
Священнослужители
священник Уваров Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Чиндяев Григорий Сергеевич
Отец - Чиндяев Сергий Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Чиндяева Ольга Васильевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Димитрий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Елизавета Иосифовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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