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Титов Иоанн Павлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Титов Иоанн Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1316-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.01.1905
Священнослужители
священник Уваров Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Титов Иоанн Павлович
Отец - Титов Павел Игнатьевич, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Титова Степанида Игнатьевна (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Скворцов Степан Ефимович, крестьянин (с. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титаева Агриппина Игнатьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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