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Дремасова Ирина Семеновна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Дремасова Ирина Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1313-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.01.1905
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.01.1905
Священнослужители
священник Уваров Иоанн , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Дремасов Григорий Сергеевич
Отец - Дремасов Сергий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Дремасова Ирина Семеновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Тимофей Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Анисия Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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