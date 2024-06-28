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Старухина Агапия Владимировна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Старухина Агапия Владимировна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1306-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.12.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.12.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Старухин Петр Васильевич
Отец - Старухин Василий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Агапия Владимировна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Ольга Владимировна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Старухин Федор Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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