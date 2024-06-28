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Васильев Алексей Степанович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильев Алексей Степанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1287-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.09.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
28.09.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Васильева Пелагия Алексеевна
Отец - Васильев Алексей Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Мария Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Мария Александровна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузьмин Петр Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.02.1886 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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