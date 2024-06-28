Иванов Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Семен Григорьевич

Иванов Семен Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Семен Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
1281-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
16.11.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Иванов Феодор Семенович
Отец - Иванов Семен Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Елена Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Белов Петр Иудич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванова Евдокия Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close