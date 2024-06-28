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Касаткин Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Касаткин Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1275-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
священник
Нас. Пункт приписки
с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
14.08.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Куроедова Анна Николаевна
Отец - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Куроедова Евлампия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Касаткин Василий Иванович, священник (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Петрова Пераскева Капитоновна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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