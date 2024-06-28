Старухин Илия Кириллович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Старухин Илия Кириллович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1262-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 16.07.1906
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 19.07.1906
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Старухин Илия Кириллович
Отец - Старухин Кирилл Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Старухина Марфа Трофимовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сергеева Мария Сергеевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титов Василий Кириллович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.