Кабейкин Иван Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабейкин Иван Ефремович

Кабейкин Иван Ефремович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кабейкин Иван Ефремович
Тип записи
о рождении
Номер записи
1247-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.05.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
17.05.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Кабейкина Елена Емельяновна
Отец - Кабейкин Емельян Лукьянович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кабейкина Екатерина Ильинична (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кабейкин Иван Ефремович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чеснокова Мария Галактионовна, крестьянская жена (с. Суриково, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close