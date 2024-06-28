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Горбунова Анастасия Хрисанфовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Анастасия Хрисанфовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1238-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.03.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Горностаев Виталия Александрович
Отец - Горностаев Александр Васильевич, почетный гражданин, временно проживающий в селе (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горностаева Мелания Хрисанфовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анастасия Хрисанфовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.12.1885 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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