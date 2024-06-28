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Горностаев Александр Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горностаев Александр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
1238-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
почетный гражданин, временно проживающий в селе
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
27.03.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Горностаев Виталия Александрович
Отец - Горностаев Александр Васильевич, почетный гражданин, временно проживающий в селе (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горностаева Мелания Хрисанфовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анастасия Хрисанфовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Куроедов Николай Иванович, псаломщик (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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