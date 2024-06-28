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Сараева Евдокия Яковлевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараева Евдокия Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1237-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.03.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Сараева Клавдия Андреевна
Отец - Сараев Андрей Федорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сараева Дария Лаврентьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Маньшин Нестер Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараева Евдокия Яковлевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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