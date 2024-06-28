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Пяткина Мария Митрофановна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Пяткина Мария Митрофановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1231-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
09.03.1906
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Горбунов Феодор Николаевич
Отец - Горбунов Николай Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горбунова Елена Афанасьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Пяткина Мария Митрофановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаев Феодор Иоаннович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1888 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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