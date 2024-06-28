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Борисова Анна Никитична

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Борисова Анна Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1222-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.02.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.02.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Борисова Анна Никитична
Отец - Борисов Никита Андреевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Борисова Феврония Максимовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титов Димитрий Терентьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Чиндяева Надежда Поликарповна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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