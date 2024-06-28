Иванова Алимпиада Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Алимпиада Родионовна

Иванова Алимпиада Родионовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Алимпиада Родионовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1218-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
29.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Иванова Вера Николаевна
Отец - Иванов Николай Сергеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Иванова Алимпиада Родионовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Анна Наумовна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Иванов Феодор Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close