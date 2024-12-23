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Панина Анна Родионовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Панина Анна Родионовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1216-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
21.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Панина Клавдия Васильевна
Отец - Панин Василий Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Панина Анна Родионовна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васякина Ефимия Феодоровна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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