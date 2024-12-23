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Зюзина Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Зюзина Анастасия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1213-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Ефимова Варвара Николаевна
Отец - Ефимов Николай Гордеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ефимова Алимпиада Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Зюзина Анастасия Ивановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кузьмин Леонтий Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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