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Кадышев Венедикт Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кадышев Венедикт Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1210-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Кадышев Григорий Венедиктович
Отец - Кадышев Венедикт Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кадышева Ольга Прокопьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузуров Димитрий Димитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузурова Мария Прокопьевна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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