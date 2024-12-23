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Кадышев Григорий Венедиктович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кадышев Григорий Венедиктович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1210-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Кадышев Григорий Венедиктович
Отец - Кадышев Венедикт Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Кадышева Ольга Прокопьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузуров Димитрий Димитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Бузурова Мария Прокопьевна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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