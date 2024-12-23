Исаева Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Мария Спиридоновна

Исаева Мария Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Исаева Мария Спиридоновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1209-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
?
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Василий
Мать - Аксёнова Олимпиада Касьяновна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Исаева Мария Спиридоновна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Спиридонов Петр Панфилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.