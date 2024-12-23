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Аксёнова Олимпиада Касьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Аксёнова Олимпиада Касьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1209-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Василий
Мать - Аксёнова Олимпиада Касьяновна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Исаева Мария Спиридоновна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Спиридонов Петр Панфилович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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