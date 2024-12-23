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Сатчиков Матвей Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сатчиков Матвей Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1208-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Титова Евдокия Викторовна
Отец - Титов Виктор Кириллович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Титова Евросиния Кузьминична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сатчиков Матвей Кузьмич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Титова Екатерина Ильинична, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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