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Михайлова Татьяна Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Михайлова Татьяна Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1207-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
?
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Аксанов Павел Андреевич
Отец - Аксанов Андрей Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Аксанова Евдокия Прокопьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Трифон Иларионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Татьяна Андреевна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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