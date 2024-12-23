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Аксанова Евдокия Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Аксанова Евдокия Прокопьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1207-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.01.1906
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.01.1906
Священнослужители
священник Уваров Николай , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.301
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Аксанов Павел Андреевич
Отец - Аксанов Андрей Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Аксанова Евдокия Прокопьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Аксанов Трифон Иларионович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Михайлова Татьяна Андреевна, ? (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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