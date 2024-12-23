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Сергеев Павел Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сергеев Павел Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1203-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.12.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
18.12.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Сергеев Феодор Павлович
Отец - Сергеев Павел Ильич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Сергеева Евдокия Никитична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильев Герасим Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимова Евлампия Ильинична, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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