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Горлов Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Василий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1202-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.12.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
07.12.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Горлов Павел Васильевич
Отец - Горлов Василий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Горлова Екатерина Ильинична (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлова Анна Васильевна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Петров Кирилл Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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