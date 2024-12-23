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Маньшина Наталия Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Маньшина Наталия Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1195-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.11.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
06.11.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Маньшин Павел Несторович
Отец - Маньшин Нестор Александрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Маньшина Наталия Лаврентьевна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Вергизова Агрипина Лаврентьевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Наумов Иоанн Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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