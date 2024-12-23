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Горбунова Анастасия Хрисанфовна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горбунова Анастасия Хрисанфовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1189-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.10.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Батищева Параскева Ефимовна
Отец - Батищев Ефим Хрисанфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Батищева Вера Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анастасия Хрисанфовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаев Матвей Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.12.1885 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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