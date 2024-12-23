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Батищева Вера Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Батищева Вера Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1189-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.10.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
05.10.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Батищева Параскева Ефимовна
Отец - Батищев Ефим Хрисанфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Батищева Вера Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горбунова Анастасия Хрисанфовна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Резаев Матвей Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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