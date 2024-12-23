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Васильев Александр Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Васильев Александр Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1184-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.08.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
24.08.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Васильев Александр Никитич
Отец - Васильев Никита Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Васильева Пелагия Ивановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Васильева Варвара Андреевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Рыгин Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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