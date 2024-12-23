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Ковзан Ефим Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ковзан Ефим Емельянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1182-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
16.08.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Ковзан Надежда Ефимовна
Отец - Ковзан Ефим Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Ковзан Ирина Емельяновна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сапрыкина Акилина Матвеевна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Сараев Яков Архипович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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