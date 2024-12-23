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Вергизова Надежда Касьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизова Надежда Касьяновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
1181-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.08.1907
Приход
Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата крещения
15.08.1907
Священнослужители
священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
Архивный код
ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Вергизова Надежда Касьяновна
Отец - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Марфа Петровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлов Иаким Меркулов, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кирдищева Надежда Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.08.1907 ст.
Неизвестно
Спиридоновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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