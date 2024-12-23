Вергизова Надежда Касьяновна
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Вергизова Надежда Касьяновна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1181-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 14.08.1907
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 15.08.1907
- Священнослужители
- священник Державин Александр , псаломщик Куроедов Николай
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Вергизова Надежда Касьяновна
Отец - Вергизов Кассиан Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Вергизова Марфа Петровна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Горлов Иаким Меркулов, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Кирдищева Надежда Михайловна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.08.1907 ст.
Неизвестно