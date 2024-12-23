Ефимова Анна Ивановна
Из справочника
Метрические книги с.Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Ефимова Анна Ивановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 1178-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.08.1907
- Приход
- Церковь иконы Казанская Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская жена
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата крещения
- 06.08.1907
- Священнослужители
-
- Архивный код
- ГБУ "ОГАОО", ф.389, оп.2, д.303
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Овчинников Клавдий Клавдиевич
Отец - Овчинников Клавдий Емельянович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Мать - Овчинникова Ксения Степановна (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Андреев Иван Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Воспр. - Ефимова Анна Ивановна, крестьянская жена (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Примечание: таинство крещения совершила: Бабка крестьянка села Гришкино Горбунова Олимпиада Иларионовна
- Примечание / Дополнительно
- таинство крещения совершила: Бабка крестьянка села Гришкино Горбунова Олимпиада Иларионовна
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